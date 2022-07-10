ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал в Донецке

Украинские вооруженные силы нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Донецке. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

Националисты обстреляли Куйбышевский и Киевский районы города, всего за 45 минут по ним выпустили больше 35 натовских снарядов 155-го калибра. ВСУ вели обстрел со стороны населенного пункта Первомайское.

Также зафиксированы попадания снарядов на территорию авторынка рядом с железнодорожным вокзалом.

Ведомство попросило местных жителей не покидать своих укрытий и принять меры личной безопасности.

Telegram-канал «Русская весна Z» написал, что при атаке ВСУ одной женщине оторвало руку.

Утром ВСУ ударили по Калининскому району Донецка, загорелось административное здание.