ВСУ обстреляли мирных жителей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожья | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 03:59 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли мирных жителей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожья РИА «Новости»: ВСУ обстреляли ждавших въезда в освобожденную часть Запорожья мирных людей Pxhere.com

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Украинские боевики открыли огонь по колонне мирных жителей в Запорожской области. Так они хотели помешать людям выехать на освобожденные территории и принять участие в референдуме. Об этом выжившие после удара очевидцы рассказали РИА «Новости». Сделать это они смогли только спустя несколько дней после атаки.

«Там были люди вроде бы из нашего района, так вот, они должны были уже давным-давно выехать к нам, на Мелитополь. Люди начали уже бунтовать, что их не выпускают. Сначала приехали военные их успокоить, но только народ завели, потом приехали СБУ, но у них тоже ничего не вышло <…>. На утро, по-моему, прилетело от них (украинских боевиков — прим. ред.)», — рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что при обстреле погибла девушка с грудным ребенком.

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Другой очевидец рассказал, что жители организовали митинг за день до обстрела, 29 сентября. Они требовали возможность выехать из Запорожской области.

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Украинская администрация в подконтрольной ей части региона хочет собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне, отметил один из собеседников агентства. На собрании, по его словам, люди будут просить, чтобы их выпустили на освобожденные территории Запорожской области.

«У большинства нет денег на бензин, но они стараются уехать (на освобожденные территории — прим. ред.)», — отметил собеседник агентства.

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