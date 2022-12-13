Спецоперация 13 декабря 2022, 09:53 ВСУ обстреляли завод «Стирол» в Горловке Мэр Горловки Приходько: украинские боевики вновь обстреляли завод «Стирол» Telegram

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ВСУ снова обстреляли территорию химического концерна «Стирол» в Калининском районе Горловки. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Иван Приходько в 07:30.

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Через час он опубликовал фото с последствиями обстрела. Сообщалось, что украинские снаряды разорвались между корпусами ремонтно-механического цеха. Кроме того, судя по фото, в некоторых окнах здания выбиты стекла.

Накануне ВСУ обстреляли Горловку дважды за час. По данным Приходько, за сутки в результате обстрелов один человек погиб и один получил ранения.

Ночью украинские боевики ударили по Центрально-Городскому району. Оказался перебит водовод, пострадало здание гостиницы «Родина».

Вооруженные силы Украины также обстреливали «Стирол» 6 декабря. Тогда снаряды повредили парокотельный цех и установку ультра- и нанофильтрации. Ранее, в ноябре, в результате атаки ВСУ пострадали заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек получил ранения.