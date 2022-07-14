ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Очевидцы сообщили, что есть жертвы

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). Местные жители в соцсетях сообщили, что есть жертвы и пострадавшие. Официальной информации об этом пока нет.

По данным СЦКК, удар по центру Донецка осуществили со стороны населенного пункта Первомайское в 15:05. По Ворошиловскому району выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

По данным очевидцев, украинский снаряд прилетел на автостанцию «Центр», осколками посекло маршрутное такси. Водитель погиб.

В соцсетях появились кадры, на которых в машину скорой помощи загружают носилки с девушкой, раненной в ногу, и поднимают с асфальта еще одну пострадавшую женщину.