facebook_pixel
    14 июля 2022, 15:46

    ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Очевидцы сообщили, что есть жертвы

    ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, очевидцы сообщили о жертвах

    Оксана Кириллова

    ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). Местные жители в соцсетях сообщили, что есть жертвы и пострадавшие. Официальной информации об этом пока нет.

    ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Очевидцы сообщили, что есть жертвы

    По данным СЦКК, удар по центру Донецка осуществили со стороны населенного пункта Первомайское в 15:05. По Ворошиловскому району выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

    По данным очевидцев, украинский снаряд прилетел на автостанцию «Центр», осколками посекло маршрутное такси. Водитель погиб.

    В соцсетях появились кадры, на которых в машину скорой помощи загружают носилки с девушкой, раненной в ногу, и поднимают с асфальта еще одну пострадавшую женщину.