14 июля 2022, 15:46
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Очевидцы сообщили, что есть жертвы
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, очевидцы сообщили о жертвах
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). Местные жители в соцсетях сообщили, что есть жертвы и пострадавшие. Официальной информации об этом пока нет.
По данным СЦКК, удар по центру Донецка осуществили со стороны населенного пункта Первомайское в 15:05. По Ворошиловскому району выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
По данным очевидцев, украинский снаряд прилетел на автостанцию «Центр», осколками посекло маршрутное такси. Водитель погиб.
В соцсетях появились кадры, на которых в машину скорой помощи загружают носилки с девушкой, раненной в ногу, и поднимают с асфальта еще одну пострадавшую женщину.