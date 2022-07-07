ВСУ обстреляли УВД в Горловке

Украинские военные нанесли удар по отделу УВД в Горловке Донецкой Народной Республики, начался пожар. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

«Несколько прилетов по УВД. Начался пожар. На стоянке загорелись автомобили», — написал он.

По предварительной информации, само здание серьезно не пострадало, пострадавших нет.

По данным СЦКК ДНР, националисты выпустили по Горловке 20 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Нацисты вели обстрел со стороны населенных пунктов Курдюмовка и Нелеповка.