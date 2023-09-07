Спецоперация 07 сентября 2023, 17:22 ВСУ обстреляли Успеновку и Гордеевку в Курской области Курский губернатор Старовойт: Успеновка и Гордеевка попали под обстрел ВСУ Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Успеновка и Гордеевка в Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Под атаку ВСУ попал Кореневский район. В Успеновке зафиксировали 10 прилетов, в Гордеевке — два, рассказал глава Курской области. По его словам, никто не пострадал.

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«В Гордеевке повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность», — написал Старовойт.

Ранее стало известно, что в Курске завершились работы по восстановлению многоквартирного дома, в который ранее врезался украинский беспилотный летательный аппарат.

Сегодня украинские боевики выпустили четыре снаряда по селу Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил RT.