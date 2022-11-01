ВСУ обстреляли центр Донецка | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 15:23 ВСУ обстреляли центр Донецка ТАСС: пять-шесть взрывов прозвучали в небе над Донецком Telegram-канал Типичный Донецк

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Вооруженные силы Украины снова обстреляли центр Донецка. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Сообщается о пяти-шести взрывах. Работает система ПВО.

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Ранее в этот же день украинские войска уже дважды обстреляли Донецк. Они использовали артиллерийские снаряды крупного калибра.

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Днем ранее боевики Украины обстреляли Кировский и Куйбышевский, Ворошиловский и Петровский районы Донецка. Снаряды попали в центр города. Сообщается, что ВСУ целились в студенческий городок.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военные отразили попытку наступления подразделений ВСУ на Купянском направлении. Были уничтожены 70 единиц живой силы, две боевые машины пехоты, танк, два бронетранспортера и десятки автомобилей. За сутки Вооруженные силы России уничтожили гаубицы М777 и установки РСЗО HIMARS, а русские беспилотники успешно атаковали места дислокации ВСУ в Херсонской области, уничтожив зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» и две М777.