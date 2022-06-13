ВСУ обстреляли центр Донецка. Видео с места

В центре Донецка слышны звуки обстрелов города. Видео с места прилетов появилось в распоряжении «360».

На видео слышно, что город находится под массированным обстрелом. Звуки падения снарядов раздаются по несколько раз в минуту.

Попавший на видео участок улицы не многолюден. Прохожих почти нет, машин тоже мало.

Судя по всему, съемку вели с летней веранды кафе. После того, как звуки прилетов стали громче, посетители устремились в подвальное помещение заведения.

Ранее стало известно, что ВСУ стали чаще открывать огонь по Донецку. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), только от обстрела Майского рынка в Буденновском районе города пострадало 18 человек, включая двух детей. Еще трое людей погибли, в том числе ребенок.

Кроме того, представители ДНР в СЦКК сообщили, что под обстрел попали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также населенные пункты Горловка и Верхнеторецкое.