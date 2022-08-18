ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли Горловку, Новобахмутовку и Донецк. Они выпустили по населенным пунктам более 15 снарядов и 10 мин. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:30 населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка. Выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра», — написало представительство в своем Telegram-канале.

В 19:00 украинские войска выпустили еще три снаряда такого же калибра по Центрально-Городскому району Горловки. Атаки на Новобахмутовку произошли в 17:35 и в 19:05. Всего в сторону села запустили 12 мин калибром 120 миллиметров. В 18:25 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Они выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Как уточнили в представительстве, в результате обстрелов Донецка пострадала женщина 1966 года рождения. Местная жительница получила ранение в Кировском районе города. Один из снарядов попал в жилой дом на Ленинабадской улице.