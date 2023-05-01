01 мая 2023, 08:57
ВСУ обстреляли территорию ДНР 7 раз за полтора часа
СЦКК: ВСУ утром 1 мая обстреляли Донецк, Новобахмутовку, Михайловку и Горловку
Украинские боевики утром 1 мая в очередной раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. За полтора часа ВСУ совершили семь атак, следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
В 06:00 ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новобахмутовка со стороны Калиново. Полчаса спустя из села Тоненькое ударили по Киевскому району Донецка — на него обрушили еще три снаряда. Через 10 минут под обстрел попало село Михайловка — по нему били со стороны Нелеповки пятью снарядами калибром 152 миллиметра.Затем украинские боевики дважды нанесли удар по Никитовскому району Горловки: в 06:45 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, через 10 минут — еще три снаряда. В 07:10 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из Красногоровки, а в 07:25 — Центрально-городской район Горловки. По ним также ударили снарядами натовского калибра.
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Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 49 раз, использовав почти 200 снарядов. В Куйбышевском районе Донецка была ранена женщина и пострадали два жилых домостроения.
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