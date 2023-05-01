Спецоперация 01 мая 2023, 08:57 ВСУ обстреляли территорию ДНР 7 раз за полтора часа СЦКК: ВСУ утром 1 мая обстреляли Донецк, Новобахмутовку, Михайловку и Горловку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики утром 1 мая в очередной раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. За полтора часа ВСУ совершили семь атак, следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 06:00 ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новобахмутовка со стороны Калиново. Полчаса спустя из села Тоненькое ударили по Киевскому району Донецка — на него обрушили еще три снаряда. Через 10 минут под обстрел попало село Михайловка — по нему били со стороны Нелеповки пятью снарядами калибром 152 миллиметра.

Реклама

Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 49 раз, использовав почти 200 снарядов. В Куйбышевском районе Донецка была ранена женщина и пострадали два жилых домостроения.