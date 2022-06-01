ВСУ обстреляли территорию ДНР 3 раза за 2 часа

ВСУ за два часа дважды обстреляли Горловку, а также ударили по Ясиноватой. Это следует из сводки представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Ранним утром, в 05:10, со стороны населенного пункта Новгородское выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Горловке (поселок Победа). Час спустя, в 06:15, со стороны Авдеевки ударили по Ясиноватой — выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров. А в 07:00 удар вновь пришелся по Горловке (поселок шахты имени Гагарина). На сей раз обстрел был минным (пять мин калибром 120 миллиметров).

И Ясиноватая, и Горловка также попадала под удар накануне. В Горловке оказались обесточены 26 трансформаторных подстанций, школа, два детсада. Без энергоснабжения остались 3272 «бытовых абонента». В результате обстрела поселка шахты имени Ленина были повреждены трамвайные пути и линии электроснабжения Трамвайно-троллейбусного управления. В Ясиноватой пострадали четыре многоквартирных дома, также зафиксированы повреждения инфраструктуры Донецкой железной дороги.