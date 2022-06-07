ВСУ обстреляли Светлодарск в момент раздачи гумпомощи

Украинские силовики обстреляли Светлодарск во время раздачи жителям гуманитарной помощи на рынке. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Вооруженные формирования Украины из артиллерийских орудий обстреляли рынок в городе Светлодарск (ДНР — прим. ред.) во время раздачи жителям гуманитарной помощи», — сказано в сообщении представительства в Telegram.

Жертвой атаки стала женщина 1968 года рождения, два человека 1958 и 1967 годов рождения получили ранения.

Ранее сообщалось, что при обстреле рыночной площади в Светлодарске скончалась женщина 1960 года рождения, ранены двое мужчин. Об этом написал ТАСС.

В конце мая сообщалось о переходе Светлодарска под контроль российских войск. Город находится в 18 километрах от Дебальцево, там расположена Углегорская ТЭС. Она является одной из крупнейших в Европе.