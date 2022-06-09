ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР фугасными снарядами

Украинские военные обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике фугасными снарядами 9М27Ф из реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом сообщил региональный Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Врубовка, выпустив 16 снарядов. СЦКК уточнил, что продолжает фиксировать последствия обстрела ВСУ.

Накануне украинские военные трижды обстреляли населенные пункты Первомайск и Кременная, выпустив 40 снарядов из «Градов», четыре мины калибром 120 миллиметров и восемь снарядов из танка. Пострадала женщина, повреждения получили три жилых дома, сообщило РИА ФАН.