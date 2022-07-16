ВСУ обстреляли Скарговку в ЛНР из РСЗО HIMARS

ВСУ применили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для обстрела населенного пункта в ЛНР. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных сил Украины зафиксирован обстрел: 04:06 по населенному пункту Скарговка с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», — сказали они.

Данных о жертвах и разрушениях в результате удара по селу пока нет.

Также ведомство сообщило, что за прошлые сутки, 15 июля, ВСУ обстреляли населенный пункт Стаханов. По нему украинская армия выпустила шесть ракет из РСЗО M142 HIMARS. По данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате обстрела пострадали два мирных человека. Прилет ракет разрушил четыре здания и повредил 29 жилых домов. Также пострадало множество социальных объектов и объектов инфраструктуры. Сотрудники представительства ЛНР в СЦКК отметили, что без электроэнергии остаются 1450 абонентов.