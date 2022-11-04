ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, один человек погиб | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 10:37 ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, один человек погиб Глава Минздрава Херсонщины: ВСУ обстреляли жилые кварталы села Забарино

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Вооруженные силы Украины нанесли удар натовскими ракетами HIMARS по жилым кварталам села Забарино в Херсонской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев в Telegram-канале ведомства.

В результате один человек погиб, двое получили минно-взрывные травмы.

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«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, наносить ракетные удары по домам мирных жителей: ни солдат, ни военной техники там нет. От рук боевиков ВСУ страдают гражданские», — написал Ильмиев.

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Он также принес соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пострадавшим оказали экстренную медицинскую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение Херсонской области.

Ранее в экстренных службах Херсонской области сообщили, что неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями. Врио главы Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что обстрелами администрации Голой Пристани в Херсонской области ВСУ хотят сорвать перемещение граждан. Таким образом они пытаются превратить жителей области в заложников, как это было в Мариуполе.