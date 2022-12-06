Спецоперация 06 декабря 2022, 00:29 ВСУ обстреляли село в Херсонской области Администрация Каховского округа: ВСУ обстреляли село Малокаховка в Херсонской области РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли село Малокаховка в Херсонской области. В результате атаки повредился жилой дом, сообщила администрация Каховского округа в своем Telegram-канале.

«Село Малокаховка Каховского муниципального округа в очередной раз попало под обстрел со стороны украинских националистов. Один из снарядов попал в жилой дом по улице Виноградной и нанес серьезные повреждения», — написали представители администрации.

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Местные власти призвали жителей выехать из населенных пунктов, находящихся в зоне досягаемости украинской артиллерии. Они уточнили, что всех желающих вывозят в Ингушетию и Калмыкию.

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Украинские военнослужащие продолжают обстреливать и другие населенные пункты. Рано утром в понедельник, 5 декабря, они ударили по трем общежитиям Донбасского государственного института. Огонь ВСУ вели из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Спасатели нашли под завалами тела трех погибших. Пять человек доставили в больницу в тяжелом состоянии. Более 10 жителей получили различные травмы и обратились за помощью к медикам.