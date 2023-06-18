Спецоперация 18 июня 2023, 17:11 ВСУ обстреляли сахарный завод в Курской области Shot: ВСУ обстреляли сахарный завод в поселке Теткино под Курском

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Украинские боевики выпустили снаряды по сахарному заводу в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, пострадавших нет. Одна из подписчиц канала написала в комментариях, что это произошло 17 июня.

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«Бедный наш завод, это было вчера, сегодня снова был обстрел», — поделилась она.

Другие читатели добавили, что украинские диверсанты только и могут «кошмарить мирное население». Telegram-канал Mash написал, что один из десяти выпущенных снарядов прицельно попал в склад с горюче-смазочными материалами на сахзаводе — емкости загорелись. Поселок частично обесточен.

Местные новостные паблики сообщили, что в поселке Глушково тоже идут обстрелы. Людей просят спуститься в укрытия и не подходить к окнам.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал село в Белгородской области. Взрывные устройства, сброшенные с дрона, повредили легковой автомобиль с прицепом и трактор.