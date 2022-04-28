Вооруженные силы Украины обстреляли, по предположительной версии, из «Градов» рынок «Сокол» в Кировском районе Донецка. По предварительной информации, семь человек пострадали, двое погибли. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин с места событий.

«Сидели на работе, ударило сразу и все. Были на базаре. Работали. Минут 20-полчаса назад было. Осколками (ударило — прим. ред.)», — рассказала пострадавшая.

Ее родственница сообщила, что женщина находится в тяжелом состоянии.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что погибла продавщица одной из точек. Ее муж — в шоковом состоянии, ему оказывают помощь.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя больше терпеть геноцид и издевательства над людьми из Донбасса. По его словам, главными целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины.