Спецоперация 25 января 2023, 09:06 ВСУ обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике СЦКК ЛНР: украинские войска выпустили по городу Рубежное две ракеты

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Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Луганской Народной Республики. Утром 25 января украинские подразделения выпустили по городу Рубежное две ракеты HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня в своем Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 05:15 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении.

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Накануне вечером украинские боевики в ходе обстрела города Рубежное повредили здание кафе. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Тем временем власти Запорожской области сообщили о провале наступления ВСУ на данном направлении. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска не дали противнику выйти к побережью Азовского моря.