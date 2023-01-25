25 января 2023, 09:06
ВСУ обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике
СЦКК ЛНР: украинские войска выпустили по городу Рубежное две ракеты
Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Луганской Народной Республики. Утром 25 января украинские подразделения выпустили по городу Рубежное две ракеты HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня в своем Telegram-канале.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 05:15 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении.
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Накануне вечером украинские боевики в ходе обстрела города Рубежное повредили здание кафе. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
Тем временем власти Запорожской области сообщили о провале наступления ВСУ на данном направлении. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска не дали противнику выйти к побережью Азовского моря.
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