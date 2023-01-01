Спецоперация 01 января 2023, 05:56 ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР Украинские военные выпустили три ракеты HIMARS по Рубежному в ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы ВСУ выпустили три ракеты РСЗО HIMARS американского производства по населенному пункту Рубежное в ЛНР, сообщило представительство республики в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 00:05 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — говорится в заявлении.

Реклама

Украинские военные не прекращали обстрелы Донбасса, несмотря на новогодний праздник. По Донецку в общей сложности было выпущено более 30 снарядов. Кроме того, под огнем оказалась Макеевка и Владимировка.

Реклама

ВСУ бьют по жилым кварталам, не обращая внимание на число погибших и пострадавших среди мирных жителей. При ударах украинцев повреждения получают многоквартирные здания, автомобили. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил ранее об увеличении темпов выплат за утраченное жилье.