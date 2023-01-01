01 января 2023, 05:56
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские военные выпустили три ракеты HIMARS по Рубежному в ЛНР
Бойцы ВСУ выпустили три ракеты РСЗО HIMARS американского производства по населенному пункту Рубежное в ЛНР, сообщило представительство республики в СЦКК.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 00:05 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — говорится в заявлении.
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Украинские военные не прекращали обстрелы Донбасса, несмотря на новогодний праздник. По Донецку в общей сложности было выпущено более 30 снарядов. Кроме того, под огнем оказалась Макеевка и Владимировка.
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ВСУ бьют по жилым кварталам, не обращая внимание на число погибших и пострадавших среди мирных жителей. При ударах украинцев повреждения получают многоквартирные здания, автомобили. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил ранее об увеличении темпов выплат за утраченное жилье.
Специальная военная операция РФ на Украине
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