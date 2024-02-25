Спецоперация 25 февраля 2024, 19:18 ВСУ обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ ударили по Донецку ракетами из РСЗО РИА «Новости»

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ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку. Об этом написали в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

В сообщении указали, что удар нанесли в 17:10 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

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Там также уточнили, что в направлении Кировского района выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали поселок Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области. Из-за обстрела в населенном пункте возникли проблемы с электроснабжением.

В результате удара ВСУ никто не пострадал, но повреждения получили линии электропередачи. Из-за этого без света остались некоторые жители поселка.