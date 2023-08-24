Спецоперация 24 августа 2023, 18:09 ВСУ обстреляли район больницы Вишневского в Донецке Глава Донецка Кулемзин: район больницы попал под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли район больницы имени Вишневского в Донецке. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Район больницы Вишневского вновь под обстрелом!» — написал мэр.

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Он порекомендовал жителям не покидать укрытий и не выходить на улицу.

Через некоторое время Кулемзин отметил, что обстрел не прекращается, и попросил максимально ограничить перемещения по улице, поскольку «прилеты могут повториться».

Ранее снаряд украинской армии попал на остановку общественного транспорта в Донецке. В результате происшествия никто не пострадал.

Днем 23 августа украинские военные обстреляли Центр переливания крови в Донецке из артиллерии калибром 155 миллиметров. В результате несколько медработников получили ранения, сообщил сайт kp.ru.

Министерство обороны России заявило, что за 23 августа ВСУ потеряли до 230 военных на Южно-Донецком направлении. В Запорожской области российская группировка «Восток» отразила атаку противника с помощью артиллерии.