ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС крупнокалиберными снарядами | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 13:59 ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС крупнокалиберными снарядами Минобороны: ВСУ за сутки выпустили семь снарядов по промзоне ЗАЭС РИА "Новости"

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Украинские военные обстреляли промзону Запорожской АЭС крупнокалиберными артиллерийскими снарядами. Об этом сообщили в Минобороне России.

«В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции», — уточнили в ведомстве.

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Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС 6 ноября. По утверждению председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ранее киевские власти специально отключил питание Запорожской АЭС по линиям электропередач, рассчитывая оставить жителей Энергодара без тепла.

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Ранее сообщалось, что диверсанты спрятали на Запорожской АЭС более килограмма взрывчатки.

В четверг, 3 ноября Рогов сообщил о предотвращении теракта на Запорожской атомной электростанции.