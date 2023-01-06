Важное 06 января 2023, 14:20 ВСУ обстреляли позиции российских военных и населенные пункты во время перемирия Минобороны заявило об обстрелах со стороны ВСУ во время объявленного перемирия РИА «Новости»

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Украинские военные не прекратили артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск во время объявленного режима прекращения огня. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он заявил, что на Краснолиманском направлении украинские боевики провели четыре минометных обстрела позиций российских войск.

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В Луганской Народной Республике украинские боевики открыли огонь в районе поселка Белогоровка, проведя три обстрела из артиллерии. В районе села Новопавловка ВСУ восемь раз ударили из артиллерийского оружия.

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«Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января, с 12:00 по московскому времени, российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что российские войска ответным огнем подавили огневые позиции ВСУ, с которых велись обстрелы.