ВСУ обстреляли поселок в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по поселку Гольмовскому в ДНР шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский, выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.

К слову, поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

В общей сложности с 08:00 8 августа до 08:00 9 августа под обстрелами на территории республики четыре человека погибли, 17 получили ранения.

Ранее под обстрелом в Петровском районе Донецка ранили ребенка 2019 года рождения. Также пострадали дома, автомобили и линия электропередач.