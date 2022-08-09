ВСУ обстреляли поселок в ДНР снарядами натовского калибра
Представительство ДНР сообщило об обстреле ВСУ поселка Гольмовского снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по поселку Гольмовскому в ДНР шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский, выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.
К слову, поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
В общей сложности с 08:00 8 августа до 08:00 9 августа под обстрелами на территории республики четыре человека погибли, 17 получили ранения.
Ранее под обстрелом в Петровском районе Донецка ранили ребенка 2019 года рождения. Также пострадали дома, автомобили и линия электропередач.