09 августа 2023, 01:19
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области
Глава Брянской области Богомаз заявил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ
Поселок Белая Березка в Брянской области обстреляли украинские боевики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По его словам, в результате обстрела были повреждены несколько жилых зданий, хозяйственных строений, административные объекты, производственные помещения промышленного предприятия, ряд торговых зданий и несколько автомобилей.
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По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия ведут работу сотрудники оперативных и экстренных служб.
Ранее стало известно о гибели трех человек в результате обстрела районов Донецка со стороны ВСУ. Помимо этого пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетний 2012 года рождения.
Одна женщина погибла во время обстрела Донецка украинскими националистами 6 августа. По словам мэра города Алексея Кулемзина, она находилась во дворе своего дома, когда ВСУ начали атаковать.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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