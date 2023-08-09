Спецоперация 09 августа 2023, 01:19 ВСУ обстреляли поселок в Брянской области Глава Брянской области Богомаз заявил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поселок Белая Березка в Брянской области обстреляли украинские боевики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела были повреждены несколько жилых зданий, хозяйственных строений, административные объекты, производственные помещения промышленного предприятия, ряд торговых зданий и несколько автомобилей.

Реклама

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия ведут работу сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее стало известно о гибели трех человек в результате обстрела районов Донецка со стороны ВСУ. Помимо этого пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетний 2012 года рождения.

Одна женщина погибла во время обстрела Донецка украинскими националистами 6 августа. По словам мэра города Алексея Кулемзина, она находилась во дворе своего дома, когда ВСУ начали атаковать.