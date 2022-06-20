ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области

Поселок Суземка в Брянской области ранним утром 20 июня подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Один человек пострадал, некоторые дома обесточены. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена», — написал он в своем Telegram-канале.

Несколько объектов пострадали, в том числе районные электросети. В поселке частично отсутствует электроснабжение. По предварительным данным, один житель был ранен. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия.