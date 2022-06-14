ВСУ обстреляли Попасную из западного оружия

Украинские военные обстреляли Попасную из оружия западного типа. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции (НМ) ЛНР. Кадры из Попасной выложили в Telegram-канале ведомства.

Один из военнослужащих НМ ЛНР рассказал, что снаряды прилетели со стороны Камышевахи. Он показал военкорам остов кассетных боеприпасов, которые ВСУ выпустили по Попасной.

«Прилетает почти каждый день. В основном целятся по живым кварталам и тем немногочисленным гражданским [людям], которые еще остались или пытаются возвращаться», — сказал он.

По его словам, для обстрела Попасной ВСУ используют боеприпасы, которые им сейчас доставляют с Запада. В основном собеседник пресс-службы НМ ЛНР назвал тяжелую артиллерию, калибр снарядов который превышает 150 миллиметров. Также он упомянул польские бесшумные мины.

Местная жительница показала военкорам «начинку» одного из боеприпасов ВСУ, который разорвался недалеко от ее дома. Это небольшие стальные прутья, которые разлетаются во все стороны от снаряда.