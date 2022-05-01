ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли пять населенных пунктов в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались населенные пункты Стаханов, Первомайск, Ирмино, Золотое-5 и Дебальцево. Нацисты использовали реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», артиллерийские орудия калибра 122 и 155 миллиметров, а также минометы калибра 120 миллиметров.

В Дебальцево ранения получили два мирных жителя, поврежден колледж транспортной инфраструктуры, ясли-сад «Сказка, средняя школа № 44 и 16 жилых домов.

В населенном пункте Первомайск повреждены два жилых дома.

Накануне российский Следком завел уголовное дело против командира артиллерийского дивизиона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Николая Янчего, причастного к обстрелам населенных пунктов ЛНР.