ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские боевики утром 11 мая открыли огонь по населенному пункту Пантелеймоновка. В общей сложности бойцы ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

О новом обстреле со стороны ВСУ сообщило представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Помимо этого, по данным представителей ДНР, ВСУ обстреляли Михайловку, выпустив по ней восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Снова под огнем оказалась и Ясиноватая — по ней украинские силовики выпустили пять ракет из БМ-21 «Град».