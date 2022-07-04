04 июля 2022, 07:52
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
Националисты выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Новгородское. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Помимо этого, утром СЦКК ДНР сообщал, что ВСУ ударили по городу Горловка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» предположил, что российские военные полностью освободят Донбасс от националистов уже в июле.