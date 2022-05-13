ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Ясиноватую, Донецк и Верхнеторецкое

Украинские боевики в пятницу утром снова обстреляли населенные пункты ДНР. Под огнем оказались Пантелеймоновка, Петровский район Донецка, Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По Пантелеймоновке ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, по Петровскому району Донецка — сначала восемь снарядов того же калибра, а чуть позже еще пять снарядов.

Ясиноватую обстреляли несколько раз. В 06:30 по городу выпустили пять ракет из БМ-21 «Град». В 06:40 украинские боевики снова открыли по ней огонь из «Града», выпустив 10 ракет. В 08:05 по Ясиноватой выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Со стороны Каменки ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.