ВСУ обстреляли Пантелеймоновку из орудий крупного калибра

Утром 14 июля Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта Донецкой Народной Республики — Пантелеймоновку и Александровку. Они использовали орудия среднего и крупного калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

В 06:40 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке. Обстрел вели с позиций в районе населенного пункта Новгородское.

Спустя полчаса атаковали Александровку. По населенному пункту выпустили 21 мину калибром 120 миллиметров. Обстрел вели из Марьинки.