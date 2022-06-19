ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

Населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка попали под удар ВСУ ранним утром воскресенья, 19 июня. Это следует из сводки, опубликованной представителями Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрелы совершались со стороны населенного пункта Новгородское. В 05:20 в сторону Пантелеймоновки выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. В это же время еще шесть снарядов того же калибра было выпущено по Михайловке. А почти через полтора часа, в 06:40, зафиксировали новый обстрел Пантелеймоновки — на сей раз по ней ударили восемь снарядов.

Накануне массированному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Донецк. В Куйбышевском районе ранен 58-летний мужчина. В Ворошиловском районе погиб 70-летний мужчина и пострадали трое мужчин 60, 70 и 32 лет. В Ясиноватой ранен 79-летний местный житель. В Комсомольском ДНР в тот же день из-за удара «Точкой-У» со сторны Украины травмы получили семилетний мальчик, 15-летняя девочка, а также три женщины — 27, 40 и 50 лет.