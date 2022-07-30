ВСУ обстреляли Новую Каховку, в том числе район ГЭС

ВСУ обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, в том числе район Каховской ГЭС. Об этом ТАСС рассказал глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Рядом с городом был пожар, горела трава», — добавил он.

Существенных повреждений нет, ГЭС «работает в полном объеме», сообщил Леонтьев.

Ранее, 27 июля, ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, применив американские РСЗО НIМАRS. Мост, соединяющий Херсон с областью, выстоял. Тогда же украинские боевики попытались ударить по железнодорожному мосту.

ВСУ регулярно обстреливают Херсонскую область после того, как она перешла под контроль союзных войск. Несмотря ни на что регион готовится к референдуму о вхождении в состав России. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов связал попытки обстрелов со стороны ВСУ с желанием запугать население и сорвать голосование. Однако он заявил, что референдум пройдет любом случае.