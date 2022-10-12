ВСУ обстреляли населенные пункты ЛНР из РСЗО HIMARS | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 07:50 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли населенные пункты ЛНР из РСЗО HIMARS СЦКК ЛНР сообщил об обстреле Стаханова и Троицкого из РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали населенные пункты Луганской Народной Республики из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня.

Националисты выпустили одну ракету по населенному пункту Артемовск, информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

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Кроме того, под огнем националисты оказались Стаханов и Троицкое, в сторону которых выпустили пять ракет.

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В Стаханове повреждения получили семь автомобилей, разрушилось здание частного предприятия, повреждены семь жилых домов.

Также минувшей ночью украинские военные в очередной раз атаковали Донецк, выпустив около десяти снарядов калибром 155 миллиметров. Под огнем оказались Кировский и Киевский районы города.

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