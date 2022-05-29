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    29 мая 2022, 07:09

    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

    СЦКК ДНР сообщил об обстреле Гольмовского со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила в сводке пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

    После трех ночи зафиксированы обстрел шестью снаряда калибром 122 миллиметра, националисты вели огонь из поселка Кодема.

    Накануне СЦКК ДНР сообщал об обстреле Донецка и Ясиноватой.

    Также ранее ВСУ в очередной нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка, пострадавших нет.

    Политолог Евгений Михайлов предположил, что захват войсками Донбасса населенного пункта Красный Лиман поспособствует скорейшему освобождению региона от нацистов.