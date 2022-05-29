ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила в сводке пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

После трех ночи зафиксированы обстрел шестью снаряда калибром 122 миллиметра, националисты вели огонь из поселка Кодема.

Накануне СЦКК ДНР сообщал об обстреле Донецка и Ясиноватой.

Также ранее ВСУ в очередной нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка, пострадавших нет.

Политолог Евгений Михайлов предположил, что захват войсками Донбасса населенного пункта Красный Лиман поспособствует скорейшему освобождению региона от нацистов.