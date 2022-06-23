23 июня 2022, 07:07
ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Гольмовского и Пантелеймоновки со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины в очередной раз накрыли огнем населенные пункты Донецкой Народной Республики. Минувшей ночью целями ракет националистом стали поселки Гольмовский и Пантелеймоновка. Об этом сообщил в сводке Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
Пантелеймоновку обстреляли восемью снарядами калибром 152 миллиметра, Гольмовский накрыли 10 снарядами из БМП-1.
О разрушениях и пострадавших ничего не сообщается.
Накануне снаряд ВСУ разорвался неподалеку от телецентра в Петровском районе Донецка.