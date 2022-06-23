ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Вооруженные силы Украины в очередной раз накрыли огнем населенные пункты Донецкой Народной Республики. Минувшей ночью целями ракет националистом стали поселки Гольмовский и Пантелеймоновка. Об этом сообщил в сводке Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Пантелеймоновку обстреляли восемью снарядами калибром 152 миллиметра, Гольмовский накрыли 10 снарядами из БМП-1.

О разрушениях и пострадавших ничего не сообщается.

Накануне снаряд ВСУ разорвался неподалеку от телецентра в Петровском районе Донецка.