ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские военные вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нацисты обстреляли поселок Еленовка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Новомихайловка.

Также под огнем оказалось село Доля, по которому боевики выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Накануне ВСУ атаковали Донецка и поселок Александровка в ДНР, при обстрелах погибли два мирных жителя.