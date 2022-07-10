ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские военные нанесли удар по населенным пунктам Пантелеймоновка, Михайловка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

По Пантелеймоновке нацисты запустили шесть натовских снарядов калибром 155 миллиметров и две ракеты из БМ-27 «Ураган». Михайловка приняла на себя две ракеты из БМ-27 «Ураган», а Гольмовский получил пять ракет из БМ-21 «Град».

Ранее СЦКК ДНР сообщил, что украинские войска обстреляли шесть районов Донецка, выпустив 22 снаряда за 20 минут. Под огонь попали шесть районов города, о пострадавших и разрушениях информации нет.