ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские военные нанесли удар по населенным пунктам Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

По Горловке националисты выпустили восемь мяч калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенных пунктов Шумы и Щербиновка.

Также под огнем оказалась Ясиноватая, по которой со стороны Авдеевки запустили три снаряда калибром 122 миллиметра.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска атаковали городской Центр славянской культуры. Рядом с ним находятся жилые дома, больница, телецентр и школа Олимпийского резерва.