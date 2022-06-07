ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские националисты вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, на этот раз под огнем оказались Макеевка и Ясиноватая. Об этом сообщила в сводке пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Со стороны села Авдеевка националисты выпустили по Ясиноватой 15 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

Также украинские войска обстреляли город Макеевку, выпустив со стороны Авдеевки пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне СЦКК ДНР сообщал о гибели семи человек за сутки в результате обстрелов со стороны националистов.