ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские военные обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня ДНР.

Националисты вновь ударили по Киевскому району Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенного пункта Первомайское.

Также под огнем оказался поселок Доломитное, который принял на себя 40 ракет из БМ-21 «Град» со стороны Отрадовки.

Помимо этого, очередной удар пережила Горловка, по которой ВСУ запустили четыре мины калибром 82 миллиметра за стороны Майорска.

Накануне стало известно, что при обстреле Донецка погибла девочка.