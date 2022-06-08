ВСУ обстреляли Минеральное и Горловку

Населенные пункты Донецкой Народной Республики попали под обстрелы Вооруженных сил Украины утром 8 июня. Огонь велся по Горловке и Минеральному, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 06:00 был зафиксирован обстрел Минерального. Из Авдеевки по населенному пункту выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров. Спустя 10 минут обстрелу подверглась Горловка в районе поселка шахты Гагарина. Украинские войска выпустили пять мин калибром 60 миллиметров с огневых позиций вблизи населенного пункта Ленинское.

Атака стала продолжением ночного обстрела Горловки. По сообщению RT, ВСУ обстреляли ее из РПГ. По населенному пункту выпустили четыре гранаты.