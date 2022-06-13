ВСУ обстреляли Михайловку из тяжелой артиллерии

ВСУ открыли огонь по Михайловке утром 13 июня. Об этом сообщили авторы Telegram-канала представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 07:05 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка. Выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — сообщили они.

Немногим ранее — в 06:45 по местному времени — представители ДНР в СЦКК зафиксировали обстрел населенного пункта Пантелеймоновка со стороны ВСУ. Украинская армия открыла огонь с точки и выпустила три снаряда калибром 152 миллиметра. Спустя 10 минут, в 06:55, ВСУ обстреляли Пантелеймоновку четырьмя снарядами того же калибра.

Также представители ДНР в СЦКК сообщили, что в 6:10 по местному времени украинская армия выпустила три снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Доломитное со стороны Зайцева (Северного).

О жертвах и пострадавших от утренних обстрелов пока не сообщается.