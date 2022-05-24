ВСУ обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска нанесли ракетный удар по населенным пунктам Михайловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике со стороны поселка Новгородское. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Всего националисты выпустили 22 снаряда калибром 122 миллиметра, 14 — по Пантелеймоновке и восемь — по Михайловке. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Также ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, под огнем оказался Куйбышевский район. Обстрел велся со стороны населенного пункта Пески, нацисты отправили в мирные кварталы пять снарядов.

Утром СЦКК ДНР сообщал об обстреле города Ясиноватая со стороны Авдеевки при помощи системы залпового огня «Град».

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что спецоперация в Донбассе стала для региона завершением восьми лет конфликта.