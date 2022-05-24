ВСУ обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Михайловки и Пантелеймоновки в ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по населенным пунктам Михайловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике со стороны поселка Новгородское. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
Всего националисты выпустили 22 снаряда калибром 122 миллиметра, 14 — по Пантелеймоновке и восемь — по Михайловке. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Также ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, под огнем оказался Куйбышевский район. Обстрел велся со стороны населенного пункта Пески, нацисты отправили в мирные кварталы пять снарядов.
Утром СЦКК ДНР сообщал об обстреле города Ясиноватая со стороны Авдеевки при помощи системы залпового огня «Град».
Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что спецоперация в Донбассе стала для региона завершением восьми лет конфликта.