ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские силовики обстреляли Макеевку, выпустив по ней восемь снарядов натовского калибра — 155 миллиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале СЦКК ДНР.

ВСУ вели обстрел из населенного пункта Авдеевка. По Макеевке выпустили восемь снарядов.

О пострадавших либо повреждениях инфраструктуры в результате обстрела пока неизвестно.

Украинские силовики обстреливают ДНР с глубокой ночи, когда выпустили по шесть 152-миллиметровых снарядов по Пантелеймоновке и Михайловке. Утром ВСУ продолжили обстрелы этих населенных пунктов. Огонь вели из Новгородского.

Также с начала суток под огонь Украины попали населенные пункты Озеряновка, Еленовка, Яковлевка, Широкая Балка, Зайцево Южное, Гольмовский. Обстрелам также подверглись Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка и Горловка.