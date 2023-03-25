Спецоперация 25 марта 2023, 12:08 ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО

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Утром 25 марта ВСУ вновь открыли огонь по территории ДНР. Об этом сообщили сотрудники представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

Причем с момента предыдущего удара украинской армии по ДНР украинскими военнослужащими прошло около 12 часов тишины.

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«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 09:00 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка», — сообщили в СЦКК ДНР.

По словам представителей ведомства, удар пришелся по Горняцкому району. По нему ВСУ запустили три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Спустя почти два часа, в 10:40 по местному времени ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловку. Туда со стороны населенного пункта Леонидовка прилетело четыре боеприпаса калибра 152 миллиметра. Данные о последствиях этого обстрела пока также не обнародованы.