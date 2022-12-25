Спецоперация 25 декабря 2022, 23:53 ВСУ обстреляли Макеевку из артиллерии стандарта НАТО ВСУ дважды за 20 минут обстреляли Макеевку из артиллерии стандарта НАТО РИА «Новости»

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Украинские военные вечером 25 декабря дважды за 20 минут обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило СЦКК ДНР в своем Telegram-канале.

По данным представительства, в 21:47 вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили два снаряда стандартным для ВС НАТО калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.

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Следом, в 22:10, украинские военные выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району.

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В воскресенье, 25 декабря, ВСУ обстреляли населенный пункт Владимировка под Волновахой. В результате обстрелом погибла женщина 1953 года рождения. О ее смерти сообщили в администрации Волновахского района. Еще один мужчина был ранен.

В пятницу, 23 декабря, украинские военные чуть больше чем за два часа обстреляли территорию ДНР более 10 раз. Только по Петровскому району Донецка за девять минут выпустили 12 ракет из систем РСЗО. Всего за два с небольшим часа ВСУ выпустили 45 снарядов по населенным пунктам республики. Для ударов украинские военные использовали снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.