Украинские войска ведут обстрел Лимана в ДНР, чтобы потом обвинить в этом российских военных. Такое заявление сделал на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Киевский режим, по словам генерала, продолжает фабриковать провокационные материалы о гибели мирного населения из-за неизбирательного артиллерийского огня российской армии.

Журналисты украинских и западных информационных агентств при этом с безопасных мест осуществляют видеосъемку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, в том числе с использованием квадрокоптеров.

«Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы „злодеяниях российских военных“, которые в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ и на интернет-ресурсах», — заявил Мизинцев.

В Минобороны также отметили, что националисты по-прежнему оборудуют огневые позиции в школах и жилых домах. В Харькове и Одессе фиксируются такие случаи.